Китай запретил своим госорганам контакты с Крымом

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Китай не признает российский статус Крыма и запрещает всем органам центральной и исполнительной власти страны любые контакты с полуостровом.

С таким утверждением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам встречи с первым заместителем министра иностранных дел КНР Ле Юйченом.

«Из ключевого: правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и довело до сведения органов центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными властями», – написал Енин у себя в Фейсбуке и добавил, что стороны договорились «о либерализации торговли между Украиной и КНР и об активизации контактов между людьми».

«Активизация межчеловеческих контактов – общий приоритет. По поручению президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс», – заявил он.

Отметим, что Китай никогда не заявлял об официальном признании Крыма и не вел переговоры с властями полуострова от лица государственных органов.

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