Власть
Китай запретил своим госорганам контакты с Крымом
фото © tsn.ua
Китай не признает российский статус Крыма и запрещает всем органам центральной и исполнительной власти страны любые контакты с полуостровом.
С таким утверждением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам встречи с первым заместителем министра иностранных дел КНР Ле Юйченом.
«Из ключевого: правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и довело до сведения органов центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными властями», – написал Енин у себя в Фейсбуке и добавил, что стороны договорились «о либерализации торговли между Украиной и КНР и об активизации контактов между людьми».
«Активизация межчеловеческих контактов – общий приоритет. По поручению президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс», – заявил он.
Отметим, что Китай никогда не заявлял об официальном признании Крыма и не вел переговоры с властями полуострова от лица государственных органов.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый мэр Симферополя разогнал почти всех замов из прошлой команды. В руководстве администрации Симферополя остались только два заместителя главы исполнительной власти города.
Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США. Вашингтон ввел санкции в отношении ряда должностных лиц в Крыму, а также некоторых участников строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
Паспорт Украины можно не сдавать: севастопольским чиновникам разрешат пользоваться безвизом в Европу. В запретах на иностранное гражданство для чиновников Севастополя сделают исключение.
Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев думает, что «в Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины».
Китай запретил своим госорганам контакты с Крымом
Китай не признает российский статус Крыма и запрещает всем органам центральной и исполнительной власти страны любые контакты с полуостровом.
В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса
За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 18 апреля фото
Сегодня, 18 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками
Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.
15 апреля
В Крым приехали снайперы из России
16 апреля
Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море для учений
15 кораблей Каспийской флотилии прошли под Крымском мостом и вышли в Черное море.