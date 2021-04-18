Общество
Какой сегодня праздник 18 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 18 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День победы на Чудском озере (Ледовое побоище)
Фото gazeta.ru
18 апреля в России отмечается День воинской славы — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля — по новому, 1242 года, но официально праздник — День воинской славы — установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.
Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day)
Фото mediasat.info
Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всем мире отмечает свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day).
18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.
Федул Ветреник
Народный праздник «Федул Ветреник» отмечается 18 апреля (по старому стилю - 5 апреля). В церковном календаре это день почтения памяти мученика Феодула Солунского (Фессалоникийского), чтеца и преподобной Феодоры Солунской. Другие названия праздника: «Федул», «Федул Теплый», «Федора», «Федора Ветреница». Ветреником день прозвали в связи с теплым весенним ветром, который с 18 апреля усиливается и дует постоянно.
Также сегодня, 18 апреля, отмечают такие праздники:
- Международный день памятников и исторических мест
- Международный день жонглеров (International Juggler's Day)
- День образования органов Гостехнадзора РФ
- День пожарной охраны Республики Карелия
- День основания Общества Красного Креста в Украине
- День пляски в проснувшемся лесу
- День «Дай пять» (National High Five Day) в США
- День танкиста на Кубе
- День пациентов в коме в Польше
- День печенья в форме животных (National Animal Crackers Day) в США
- День изобретений в Японии
- День аутизма у взрослых (Adult Autism Day) в США
- День независимости Зимбабве
- День осведомленности о велоцирапторах (National Velociraptor Awareness Day) в США
- День битвы при Дюббеле в Дании
Сегодня именины празднуют: Феодул, Георгий, Марк, Феодора, Феона, Семен, Зенон, Клавдиан, Ферм, Агафопод, Дидим, Платон, Поплий, Форвин.
Что происходило 18 апреля в прошлые годы
1506 - Начало строительства собора святого Петра в Риме.
1521 - Лютер Мартин отказался отречься от своих взглядов.
1648 - Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антипольскому восстанию.
1846 - Американец Роял Гаусс запатентовал телеграфный аппарат.
1865 - Первым в России законе о печати отменена цензура.
1902 - Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.
1906 - Американский город Сан-Франциско претерпел огромные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушено 28 000 зданий.
1909 - Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.
1922 - В Москве начал функционировать первый автобус.
1934 - американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас.
1945 - Геббельс сжег все документы своей канцелярии.
1946 - В связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.
1949 - Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия.
1966 - Состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.
1995 - Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.
2008 - группе исследователей из университета Манчестера (University of Manchester) во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графенових нанопленок
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 апреля. Какие праздники будут завтра?
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