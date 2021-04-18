Часть Симферополя останется без света 19 апреля

Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 19 апреля отключат от энергоснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом и другими ремонтными работами.

«Электроэнергия 19 апреля будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Чукъурча, 6, 5; пер. Чукъурча, 2-24 (чет), 1-11 (нечет); пер. Софиевский, 2-16 (чет), 1-23 (нечет); пер. Тынч, 2-16 (чет); пер. Гранитный, 26; ул. Суходольная, 25; ул. Ленинградская, 1-5 (нечет); пер. Смежный 7, 9; ул. Тургенева, 21-25а (нечет), 38-52 (чет); ул. Фрунзе, 28, 32, 35, 41; ул. Киевская, 20, 20а, 22, 24; микрорайон Каменка: СТ «Дзержинец», СТ «Рябина», СТ «Дорожник», СТ «Снежинка», СТ «Домостроитель», СТ «Шинник», СТ «Молочник», СТ «Энтузиаст», СТ «Механизатор», СТ «Консервщик», СТ «Монтажник», СТ «Сторитель», СТ «Мечта», СТ «Мотор», СТ «Уют», СТ «Уют 1», СТ «Здоровье», СТ «Восход», СТ «Ударник», СТ «Лаванда», СТ «Швейник», СТ «Мелиоратор», СТ «Дружба», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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