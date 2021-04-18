Бурение новой ветки тоннельного водовода в Ялту пообещали начать через два месяца

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Строительство новой ветки тоннельного магистрального водовода от Счастливенского водохранилища в Ялту начнется не позднее чем через два месяца.

Об этом в эфире телеканал «Миллет» сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

«Мы сейчас на завершающей стадии уже экспертизы проекта. Где-то через месяц, два максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить», – уточнил министр.

Летом 2019 года подрядчиком строительства новой ветки водовода была определена компания «ТоннельГеоСтрой» из Санкт-Петербурга.

Стоимость объекта – более 8,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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