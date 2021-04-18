Водный кризис
Развитие сюжета: «Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать ● Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки ● На решение водной катастрофы в Крыму обещают истратить более двух миллиардов долларов ● В Алуште «ускоренным темпом» строят новый водовод ● Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам
Бурение новой ветки тоннельного водовода в Ялту пообещали начать через два месяца
фото © Викимапия
Строительство новой ветки тоннельного магистрального водовода от Счастливенского водохранилища в Ялту начнется не позднее чем через два месяца.
Об этом в эфире телеканал «Миллет» сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.
«Мы сейчас на завершающей стадии уже экспертизы проекта. Где-то через месяц, два максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить», – уточнил министр.
Летом 2019 года подрядчиком строительства новой ветки водовода была определена компания «ТоннельГеоСтрой» из Санкт-Петербурга.
Стоимость объекта – более 8,5 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане получили квитанции за капремонт с ошибками. В Министерстве ЖКХ заверили, что впредь такого не повторится.
«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать. Наполняемость водохранилищ ялтинского региона и дебет альтернативных источников свидетельствуют о том, что курортный сезон не удастся провести без ограничений водоснабжения.
Туристов насмешили позеленевшие памятники на набережной Ялты. Автор скульптур возмутился ритуалами приезжих.
В центре Севастополя рухнула стена жилого дома. Дополнительную опасность создавал находящийся рядом газовый баллон.
В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса
За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 18 апреля фото
Сегодня, 18 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россия перебросила в Крым штурмовики Су-25
В рамках контрольной проверки экипажи штурмовиков Су-25СМ3 были перебазированы с аэродрома в российском Ставропольском крае на аэродромы Крыма.
Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками
Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.
15 апреля
Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море для учений
15 кораблей Каспийской флотилии прошли под Крымском мостом и вышли в Черное море.