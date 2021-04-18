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Власть

Аксенов пообещал за месяц легализовать гостевые дома в Крыму

11:05 воскресенье, 18 апреля 2021
Аксенов пообещал за месяц легализовать гостевые дома в Крыму

фото © 101hotels.com

Власти Крыма рассчитывают, что легализация малых средств размещения (гостевых домов) в регионе произойдет до начала курортного сезона 2021 года.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на туристском форуме «Открытый Крым» в Алуште.

По словам руководителя региона, на сегодняшний день соответствующий законопроект, согласованный с правительством РФ и Ростуризмом, находится на рассмотрении Госдумы.

«Там учтены многие ситуации, в том числе упрощенные требования по Роспотребнадзору, МЧС и так далее. Кроме того, подача документов, отчетности – все это должно делаться уведомительным порядком, без открытия юрлица. Надеемся, что до начала курортного сезона все вопросы с легализацией будут решены», – сказал Аксенов.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в первый год после легализации малых средств размещения в бюджет республики может дополнительно поступить порядка 600 млн рублей.

По данным Минкурортов, В Крыму насчитывается около девяти тысяч гостевых домов, из них только две тысячи работают легально. Легализация малых средств размещения в регионе позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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