Администрация Евпатории закупает услуги по озеленению на 16 млн рублей

Департамент городского хозяйства администрации Евпатории объявил госзакупку на проведение работ по устройству и содержанию зеленых насаждений.

Соответствующий лот опубликован на портале государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 15,9 млн рублей, а срок его исполнения – до декабря текущего года.

В техническом задании к лоту указано, что местом выполнения работ будут территории муниципалитета – районов Слободка, Пересыпь, Мойнаки и Санаторный, а также поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное. Озеленение территории центральной части Евпатории, включая парки им. Ленина, им. Фрунзе, им. Франко и другие, этим контрактом не предусмотрено.

В середине марта прокуратура Евпатории начала проверку по факту массовой санитарной обрезки и сноса деревьев в парке им. Фрунзе, которая вызвала обеспокоенность у местных жителей. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело – ущерб от незаконной вырубки в парке оценили в 4 млн рублей. Хотя глава городской администрации Евпатории Роман Тихончук ранее сообщил Крыминформу, что в парке проводится «санитарное омоложение» деревьев.

Депутат Госсовета Крыма Сергей Ерхан уже предложил провести компенсационную высадку деревьев в парке им. Фрунзе за свой счет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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