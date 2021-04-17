Зубков «подарил» землю Крыму

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Более 37 гектаров сельхозугодий в Белогорском районе Республики Крым пожертвовал крымский бизнесмен Олег Зубков в государственную собственность региона.

Документ о принятии земельных участков в государственную собственность опубликован на официальном сайте правительства республики.

В документе, в частности, говорится о принятии земельных участков «в дар в качестве добровольного безвозмездного пожертвования». До 31 августа 2021 года Министерству имущества и земельных отношений республики поручено включить земли в состав казны региона и проинформировать крымское правительство о результатах работы.

Согласно приложению к документу, речь идет о семи участках земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 37,4 гектара. Все участки располагаются на территории Чернопольского сельского поселения, часть из них значится как территория «Керченского металлургического комбината». Общая кадастровая стоимость «дара» – более 6,69 миллиона рублей.

В обмен на земельные участки, подаренные Республике Крым, Олег Зубков получит другие земли рядом со своим парком львов «Тайган», чтобы расширить его и дополнить новыми животными.

«Это связано с тем, что правительство выдает мне как участнику свободной экономической зоны другие участки, расположенные вокруг парка «Тайган» общей площадью более 45 гектаров. Мы производим обмен участками: я отказываюсь от этих участков сельхозназначения, а правительство отдает мне без выкупа те участки, которые примыкают к «Тайгану«», - пояснил Зубков.

По его словам, такой взаимообмен позволит ему на законных основаниях расширить парк, построить проект «Колизей», а также организовать новые вольеры для жирафов и слонов.

«Слоны уже сейчас находятся на расстоянии 300 км от Крымского моста, уже огораживается территория (для их размещения – ред.). К нам едут две слонихи, они завтра будут выгружаться у нас в парке впервые в истории Крыма», - отметил бизнесмен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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