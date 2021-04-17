Здание железнодорожного вокзала в Севастополе пообещали реконструировать

Федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» (КЖД) ищет подрядчика создания проекта реконструкции вокзального комплекса в Севастополе.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, разработчику проекта необходимо предусмотреть выполнение работ по реконструкции здания вокзала, комнат отдыха и наружного туалета, здания пригородных касс и благоустройству территории. В частности, необходимо провести работы по укреплению фундамента, замены кровли, ремонт фасада здания и внутренних стен и перегородок, замену всех инженерных систем, а также установку централизованной системы кондиционирования, восстановлении лепнины и прочее.

Проектировщик также должен сделать документацию реконструкции территории Привокзальной площади, установку архитектурной подсветки и громкоговорителей, предусмотреть въезды на территорию для маломобильных групп населения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,7 млн рублей. На выполнение работ, включая получение положительного заключения Главгосэкспертизы, у подрядчика будет 120 дней с момента подписания контракта.

Непосредственно к строительным работам, согласно техническому заданию, приступят в 2022 году, их стоимость определится по итогам создания проекта. Финансируются работы из федерального бюджета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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