Власть
Ялтинец предстанет перед судом за клевету
Будучи заведомо предупрежденным об ответственности, 26-летний житель Ялты рассказал о краже у него восьми тысяч рублей.
Вину за это он возложил на своего знакомого, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Отвечать мужчине придется по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкции по этому делу могут обернуться для него 2 годами лишения свободы.
Ранее симферополец получил удар ножом за отказ одолжить сигарету.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать
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