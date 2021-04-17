Ялтинец предстанет перед судом за клевету

Будучи заведомо предупрежденным об ответственности, 26-летний житель Ялты рассказал о краже у него восьми тысяч рублей.

Вину за это он возложил на своего знакомого, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Отвечать мужчине придется по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкции по этому делу могут обернуться для него 2 годами лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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