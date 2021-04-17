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Странности

Власти Ялты решили установить доску позора

07:12 суббота, 17 апреля 2021
Ялта
Власти Ялты решили установить доску позора

фото © Новости Крыма

Доска позора администрации города будет установлена возле здания мэрии Ялты.

Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Владимир Анатольевич Буряк устанавливает доску позора администрации также у входа в администрацию, возле которого расположена городская Доска почета, но с другой стороны», – заявила она, давая поручение своему первому заместителю.

По словам Павленко, на «позорной» доске будут вывешиваться фото «проштрафившихся работников муниципальных предприятий и т. д.»

Первыми, как уточнила глава администрации, на новый «рекламный щит» попадут чиновники, которые допустили ситуацию, сложившуюся на отремонтированных общественных территориях, после благоустройства которых выявлено множество недочетов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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