Странности
Власти Ялты решили установить доску позора
фото © Новости Крыма
Доска позора администрации города будет установлена возле здания мэрии Ялты.
Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«Владимир Анатольевич Буряк устанавливает доску позора администрации также у входа в администрацию, возле которого расположена городская Доска почета, но с другой стороны», – заявила она, давая поручение своему первому заместителю.
По словам Павленко, на «позорной» доске будут вывешиваться фото «проштрафившихся работников муниципальных предприятий и т. д.»
Первыми, как уточнила глава администрации, на новый «рекламный щит» попадут чиновники, которые допустили ситуацию, сложившуюся на отремонтированных общественных территориях, после благоустройства которых выявлено множество недочетов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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