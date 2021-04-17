Власть
В Ялте разрабатывают проект закона о защите культурного ландшафта
фото © Новости Крыма
В Ялте начнут разрабатывать проект Федерального закона о защите культурного ландшафта Южного берега Крыма.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Вместе с руководителем движения «Берег-парк. Движение за развитие ЮБК» Еленой Витенберг, другими активными ялтинцами организовали рабочую группу – разрабатываем «дорожную карту». Мой заместитель Евгения Бавыкина провела совещание, куда кроме членов созданной рабочей группы также были приглашены краеведы и экологи, а по видеоконференцсвязи – представители Правительства Крыма, специалисты из Москвы и других городов страны», — уточнила Янина Павленко.
Также она отметила, что в Алупке завершено формирование границ Милютинского парка . Парк будет передан предприятию «Зеленстрой» и благоустроен.
Кроме того, в Ялте ведутся работы по борьбе с незаконными строениями, за два месяца проверили около 500 объектов, которые имеют признаки незаконных и самовольных.
«По итогам последуют серьезные выводы и меры в рамках действующего законодательства», — подчеркнула глава администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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