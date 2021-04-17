Происшествия
В Симферополе закладчика наркотиков поймали с поличным
Случайный прохожий в Симферополе, остановленный полицейским патрулем, оказался наркосбытчиком.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Республике Крым.
Мужчину остановили на одной из улиц. Сотрудники полиции заметили, что он «подозрительно копался в придорожных кустах». Во время беседы у правоохранителей возникли подозрения, что он может быть причастен к наркосбыту. Так и оказалось, когда полицейские досмотрели его личные вещи: в телефоне обнаружились фотографии мест «закладки» наркотиков и информация с геолокацией тайников.
Пройдя по обнаруженным «точкам», полиция изъяла шесть свертков, перемотанных изолентой. Химическая экспертиза в экспертно-криминалистическом центре показала, что в свертках был гашиш. Подозреваемый признался, что приобрел партию через интернет-сайт и пытался сбыть через «закладки».
Железнодорожный отдел полиции по Симферополю возбудил против 32-летнего мужчины уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.
«Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», - пояснили в пресс-службе ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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