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Происшествия

В Симферополе закладчика наркотиков поймали с поличным

Случайный прохожий в Симферополе, остановленный полицейским патрулем, оказался наркосбытчиком.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Республике Крым.

Мужчину остановили на одной из улиц. Сотрудники полиции заметили, что он «подозрительно копался в придорожных кустах». Во время беседы у правоохранителей возникли подозрения, что он может быть причастен к наркосбыту. Так и оказалось, когда полицейские досмотрели его личные вещи: в телефоне обнаружились фотографии мест «закладки» наркотиков и информация с геолокацией тайников.

Пройдя по обнаруженным «точкам», полиция изъяла шесть свертков, перемотанных изолентой. Химическая экспертиза в экспертно-криминалистическом центре показала, что в свертках был гашиш. Подозреваемый признался, что приобрел партию через интернет-сайт и пытался сбыть через «закладки».

Железнодорожный отдел полиции по Симферополю возбудил против 32-летнего мужчины уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.

«Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Феодосии задержали 55-летнего продавца марихуаны. У ранее неоднократно судимого 55-летнего жителя Феодосии, который сбыл бумажный сверток, правоохранители нашли больше 2 граммов «травки».

Двое крымчан попались с 2,5 килограммов наркотиков. Фигурантами уголовного дела стали 32-летний житель Симферополя и 34-летний жителя Джанкоя.

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