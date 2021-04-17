В Крыму за разбойные нападения с оружием будут судить двух друзей

Два крымчанина предстанут перед судом за разбойные нападения на симферопольцев с применением оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как установили следователи, 24-летней житель Красногвардейского района и 27-летний житель Симферопольского района в начале января текущего года совершили четыре разбойных нападения на жителей Симферополя, угрожая им пневматическим пистолетом, внешне схожим с огнестрельным оружием и применяя физическое насилие.

Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Уголовное дело в отношении них направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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