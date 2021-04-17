В крымский парк львов «Тайган» прибыли слоны

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Коллекция крымского парка львов «Тайган» в Белогорске пополнилась двумя слонихами, рассказал владелец парка, крымский бизнесмен Олег Зубков.

Слоны будут жить в парке львов «Тайган» в большом вольере площадью 4,5 гектара.

«Да, действительно сегодня реализуется еще одна моя заветная мечта, которая заключалась в том, чтобы в моем парке жили слоны. Два взрослых слона сегодня ночью проехали по «Крымскому мосту» и уже прибыли к парку львов «Тайган». Более 10 лет яждал этого момента, который никогда мог уже не наступить, если бы не смена курса правительства Крыма в отношении моих парков. Сегодня, благодаря реализации инвестпроекта и расширения территории парка львов «Тайган», слонов ожидает огромный вольер в 4,5 гектара, и это самый большой вольер для слонов в России», – рассказал Олег Зубков.

Он отметил, что открытие вольера для посетителей состоится после прохождения слонами карантина.

«Открытие нового вольера планируем провести 4 мая в 11:00 в торжественной обстановке. Пока наши слонихи будут на карантине в «зимнем» вольере площадью 0,5 га. Слонихи прибывают к нам по линии Росгосцирка России, как выбывшие из цирковой программы», – сказал владелец «Тайгана».

Зубков подчеркнул, что более подробную информацию о прибывших слонах озвучит 4 мая в 12:00 на пресс-конференции в парке львов «Тайган».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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