Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +12
море +9

Водный кризис

«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать

09:38 суббота, 17 апреля 2021
Ялта
«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать

фото © Новости Крыма

Наполняемость водохранилищ ялтинского региона и дебет альтернативных источников свидетельствуют о том, что курортный сезон не удастся провести без ограничений водоснабжения.

Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко на оперативно-хозяйственном совещании.

«Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями», – цитирует Павленко пресс-служба администрации.

По ее словам, в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тысяч кубометров воды, а летом этот показатель иногда доходит до 125 тысяч. Павленко отметила, что для бесперебойной подачи воды запас в водохранилищах должен быть не менее 21 млн кубометров. Между тем, на сегодняшний день общий объем воды в водохранилищах составляет 13,1 млн кубометров, по данным «Водоканала ЮБК».

«Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем. Но сказать точно, как пройдет курортный сезон, мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий», – сказал гендиректор предприятия Александр Петровичев.

Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что с 20 апреля вода в городе будет подаваться один раз в сутки с 18:00 до 23:00. По ее словам, это обусловлено двукратным ростом потребления воды в курортный сезон.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя рухнула стена жилого дома. Дополнительную опасность создавал находящийся рядом газовый баллон.

В Крыму начинают декоммунизацию: начнут с улицы Карла Маркса. Улице Карла Маркса в центре Симферополя уже к апрелю следующего года могут вернуть дореволюционное название Екатерининская.

Благоустройство площади Ленина в Симферополе проведет фирма из России. Благоустройством центральной площади Симферополя займется фирма из Воронежа.

Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки. Власти Алушты установили график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться один раз в сутки в вечернее время.

Коронавирус в Крыму
Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму

Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму

За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Водный кризис
«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать

«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать

Наполняемость водохранилищ ялтинского региона и дебет альтернативных источников свидетельствуют о том, что курортный сезон не удастся провести без ограничений водоснабжения.

Власть
Зубков «подарил» землю Крыму

Зубков «подарил» землю Крыму

Более 37 гектаров сельхозугодий в Белогорском районе Республики Крым пожертвовал крымский бизнесмен Олег Зубков в государственную собственность региона.

Водный кризис
Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки

Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки

Власти Алушты установили график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться один раз в сутки в вечернее время.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации