Водный кризис
Развитие сюжета: Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки ● На решение водной катастрофы в Крыму обещают истратить более двух миллиардов долларов ● В Алуште «ускоренным темпом» строят новый водовод ● Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам ● Власти РФ дадут 70 млн рублей на оценку запасов питьевой воды в Азовском море
«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать
фото © Новости Крыма
Наполняемость водохранилищ ялтинского региона и дебет альтернативных источников свидетельствуют о том, что курортный сезон не удастся провести без ограничений водоснабжения.
Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко на оперативно-хозяйственном совещании.
«Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями», – цитирует Павленко пресс-служба администрации.
По ее словам, в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тысяч кубометров воды, а летом этот показатель иногда доходит до 125 тысяч. Павленко отметила, что для бесперебойной подачи воды запас в водохранилищах должен быть не менее 21 млн кубометров. Между тем, на сегодняшний день общий объем воды в водохранилищах составляет 13,1 млн кубометров, по данным «Водоканала ЮБК».
«Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем. Но сказать точно, как пройдет курортный сезон, мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий», – сказал гендиректор предприятия Александр Петровичев.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что с 20 апреля вода в городе будет подаваться один раз в сутки с 18:00 до 23:00. По ее словам, это обусловлено двукратным ростом потребления воды в курортный сезон.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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