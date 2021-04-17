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Власть

Суд в Киеве приговорил к пяти годам лишения свободы участника «Автоканала Севастополя»

18:59 суббота, 17 апреля 2021

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор участнику организации «Автоканал Севастополя», которого обвиняли по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Об этом сообщается на странице Прокуратуры АРК в Facebook.

Отмечается, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

«Как сообщалось ранее, осужденный в конце февраля – в сентябре 2014 года непосредственно координировал деятельность лиц, которые несли службу на незаконно созданных блок-постах вблизи города Севастополя, а также занимался охраной избирательного участка во время проведения 14 сентября 2014 года незаконных выборов в так называемые «Законодательное собрание Севастополя» и «Государственный совет Республики Крым», – сказано в сообщении.

В Прокуратуре АРК добавили, что «судом учтено безоговорочное признание осужденным своей вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и изобличению в его совершении других лиц».

Имя и фамилия осужденного мужчины не приводятся, его комментарии отсутствуют.

19 февраля стало известно, что участнику организации «Автоканал Севастополя» во время прохождения границы между Крымом и Херсонской областью сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Позже стало известно, что задержанный – Евгений Куцарев. 19 февраля Херсонский городской суд заключил его под стражу до 16 апреля с альтернативой внесения залога в сумме 181 тысячи 600 гривен.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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