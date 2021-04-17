Стреляли по колесам: в Крыму полиция устроила ночную погоню

В Крыму полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину с нетрезвым водителем.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как рассказали в ведомстве, 17 апреля около двух часов ночи в Красногвардейском районе сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗ 2109, заподозрив, что водитель не трезв. На неоднократные требования полицейских водитель не отреагировал, а, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться, «создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения».

Тогда к поимке правонарушителя подключились еще два экипажа ДПС. Полицейские приняли решение стрелять по колесам. Только тогда автомобиль удалось остановить. За рулем находился 28-летний житель Красногвардейского района. От прохождения освидетельствования на предмет опьянения он отказался. В настоящее время по факту противоправных действий водителя проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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