Штормовой ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму

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Штормовое предупреждение и резкое похолодание. Весна в Крым не торопится, следующая неделя снова пройдет под знаком балканского циклона.

А самым сложным синоптическим днем станет вторник. Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник теплый фронт пройдет, на полуострове снова ожидаются дожди. Ночью потеплеет до +7…+9 градусов, днем ожидается +15…+17. Самый сложный день – это вторник. На полуострове будет штормовая погода, что связано с активным и мощным «циклоническим пауком», который атакует Крым и принесет с собой множество дождевых туч», - сообщил Тишковец.

По словам специалиста, крымчан ждут обильные осадки и ветер. Он рекомендовал серьезно отнестись к такому предупреждению.

«По сути, на каждый квадратный метр выпадет 3-4 ведра воды. Скорость ветра в порывах будет достигать штормовых показателей 18-23 м/с. Это не учебная, а боевая тревога, к этому нужно отнестись очень внимательно», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что в среду циклон развернется своей тыловой частью и опять обеспечит «заток холодного воздуха с восточной Европы, где наблюдаются заряды снега».

Термометры покажут от +3…+8 градусов ночью и +10…+15 днем.

«До конца апреля существенных позитивных изменений в сторону настоящего тепла пока не видно. Вся надежда, конечно, на май. Нужно его дождаться, и все стабилизируется», - заверил синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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