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Россия перебросила в Крым штурмовики Су-25

20:46 суббота, 17 апреля 2021
Россия перебросила в Крым штурмовики Су-25

фото © dfnc.ru

В рамках контрольной проверки экипажи штурмовиков Су-25СМ3 были перебазированы с аэродрома в российском Ставропольском крае на аэродромы Крыма.

Также эскадрилья самолетов была перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область России, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России (ЮВО).

«Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированной на Ставрополье, перебазированы на оперативные аэродромы Крыма. В свою очередь эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота», – цитируют СМИ сообщение ЮВО.

Также, отмечают СМИ, в ходе плановых летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям. Летчики также подтвердят способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях и полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью.

«Кроме того, летчики двух объединений выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря», – цитируют СМИ пресс-службу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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