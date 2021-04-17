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Реновация по-крымски: в Ялте снесут аварийные дома под новые кварталы
фото © Новости Крыма
Реализация программы реновации территорий в Крыму начнется с Южного берега.
Об этом сообщил замглавы Минстроя РК Никита Тарасов.
Собеседник подчеркнул, что в этом вопросе регион взял за основу московский опыт комплексного развития территорий. В случае необходимости жилье будут предоставлять по принципу «увеличение площади до нормативов».
«На стадии обсуждения находится реновация территории, расположенной в городском округе Ялта», - сказал Тарасов и подчеркнул, что новое жилье гражданам будет предоставлено непосредственно во вновь отстроенных домах.
Он отметил, что возможность включить территорию или многоквартирный жилой дом в проект реновации существует только при согласии более 70% собственников жилья.
«При этом территории, на которых расположены объекты индивидуального жилого строительства или садовые товарищества, не могут стать объектом реновации и включены в комплексную застройку территории», - подчеркнул Тарасов.
Также в республике планируется провести реновацию территорий промзон, которые не используются по назначению, добавил замглавы ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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