Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 17 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 17 апреля.
Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 14, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 16, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 16 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 16 апреля.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 15 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 15 апреля.
Прогноз погоды в Крыму на среду 14 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 апреля.
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы. В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.
Прокуроры Крыма оказались замешаны в деле о крупной взятке сотруднику МВД
Двое прокуроров отделов аппарата прокуратуры Республики Крым подозреваются в посредничестве во взяточничестве.
Какой сегодня праздник 17 апреля фото
Сегодня, 17 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Погода в Крыму на выходные: «прогнозы не позитивные»
Жителям Крыма снова предсказали ненастную погоду на ближайшие выходные. На полуостров заглянет балканский циклон.
Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма
Патрушев думает, что Киев начнет боевые действия в Крыму после гибели своих военнослужащих.
14 апреля
Украинцы массово избавляются от земли в Крыму
Количество земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным компаниям на приграничных территориях в Республике Крым за первый квартал 2021 года сократилось более чем на 2000.