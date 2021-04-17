Прогноз погоды в Крыму на субботу 17 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 17 апреля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 14, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 16, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы. В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.