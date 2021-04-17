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Коронавирус в Крыму

Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию

16:50 суббота, 17 апреля 2021

Прибывающим в Крым с территории других стран теперь нужно предъявлять результаты теста на коронавирус.

Тем, кто приехал из Великобритании, в обязательном порядке придется соблюдать двухнедельный карантин. Соответствующие изменения внесены в указ главы Крыма «О введении режима повышенной готовности».

«Обязать лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Крым, соблюдать режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации», –  говорится в указе.

Согласно изменениям, прибывающие в Крым с территорий иностранных государств должны иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию РФ.

Россиянам (за исключением членов экипажа морских и речных  судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения) при въезде в Крым нужно будет заполнить анкету прибывающего с территории иностранного государства.

Изменения коснулись и иностранных студентов. Учащиеся из стран, с которыми открыто сообщение, должны пройти обследование на коронавирус не ранее чем за три дня до прибытия в Крым и в течение 72 часов после въезда на территорию республики. До получения отрицательных результатов студенты должны находиться на карантине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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