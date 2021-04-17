Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте ● 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Симферополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом ● В Крыму почти сто новых заражений за сутки ● План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента
Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму
фото © Новости Крыма
За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом глава Крыма написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксенов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2628 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 96 человек, выздоровевших за весь период – 36 504 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 15 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
Санавиация впервые эвакуировала больного ребенка из Севастополя. Борт санитарной авиации совершил первую эвакуацию больного ребенка из Севастополя на лечение в другом регионе.
В Крыму почти сто новых заражений за сутки. За 14 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента. В Крыму начали работать мобильные пункты антиковидной вакцинации на центральных площадях городов.
Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму
За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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