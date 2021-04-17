Происшествия
По дороге на Массандру перевернулся грузовик
фото © МВД Крыма
На трассе в районе Массандры большегруз вылетел с дороги и перевернулся.
По информации пресс-службы МВД по Республике Крым, водитель грузовика, двигаясь из Алушты в Ялту, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и опрокинулся за пределы проезжей части.
В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составили админпротокол за повреждение дорожного ограждения.
Видео: ВКонтакте, группа «Автопартнер Крым Севастополь ДТП»
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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По дороге на Массандру перевернулся грузовик
На трассе в районе Массандры большегруз вылетел с дороги и перевернулся.
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