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Происшествия

По дороге на Массандру перевернулся грузовик

14:34 суббота, 17 апреля 2021
Ялта
По дороге на Массандру перевернулся грузовик

фото © МВД Крыма

На трассе в районе Массандры большегруз вылетел с дороги и перевернулся.

По информации пресс-службы МВД по Республике Крым, водитель грузовика, двигаясь из Алушты в Ялту, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и опрокинулся за пределы проезжей части.

В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составили админпротокол за повреждение дорожного ограждения.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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