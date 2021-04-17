Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов

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Представители туриндустрии Крыма не ожидают закрытия полуострова в связи с сообщениями о росте заболеваемости коронавирусом.

Отели готовятся к сезону, мест остается все меньше, а после закрытия Турции уже начался резкий рост спроса.

В Крыму выросла заболеваемость коронавирусом, что вызвало беспокойство у туристов, уже оплативших отдых на полуострове. Но отельеры говорят, что пока предпосылок для срыва сезона нет.

«На самом деле по сравнению с началом, серединой пандемии у нас идет официально спад заболеваемости, официальные источники это подтверждают. И мы в своем окружении это наблюдаем тоже. Как говорит наш Роспотребнадзор, нам разрешено начать сезон в рамках правил безопасности. Тенденций к закрытию у нас нет. Мы готовимся, – рассказала корреспонденту «Нового Дня» сегодня на выставке «Лето-2021» заместитель руководителя Крымской гостиничной ассоциации Виктория Морозова. – Каждый отель проводит замеры температуры, обрабатывает все номера и территорию, есть маски и антисептик. Морской отдых предполагает улучшение здоровья. После всплеска коронавируса у нас санатории включили в свои программы восстановление после ковида, и это востребовано».

Мест в отелях Крыма остается с каждым днем все меньше, говорят в ассоциации. Напрямую забронировать отдых в некоторых гостиницах уже не получится, остались только блоки мест у туроператоров. И спрос в последние дни значительно вырос – в связи с закрытием Турции.

«Турцию закрыли вчера, и уже к вечеру стало больше звонков и вопросов от туристов по поводу отдыха в Крыму», – рассказала Виктория Морозова.

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