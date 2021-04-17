Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму ● Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте ● 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Симферополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом ● В Крыму почти сто новых заражений за сутки
Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов
фото © unn.com.ua
Представители туриндустрии Крыма не ожидают закрытия полуострова в связи с сообщениями о росте заболеваемости коронавирусом.
Отели готовятся к сезону, мест остается все меньше, а после закрытия Турции уже начался резкий рост спроса.
В Крыму выросла заболеваемость коронавирусом, что вызвало беспокойство у туристов, уже оплативших отдых на полуострове. Но отельеры говорят, что пока предпосылок для срыва сезона нет.
«На самом деле по сравнению с началом, серединой пандемии у нас идет официально спад заболеваемости, официальные источники это подтверждают. И мы в своем окружении это наблюдаем тоже. Как говорит наш Роспотребнадзор, нам разрешено начать сезон в рамках правил безопасности. Тенденций к закрытию у нас нет. Мы готовимся, – рассказала корреспонденту «Нового Дня» сегодня на выставке «Лето-2021» заместитель руководителя Крымской гостиничной ассоциации Виктория Морозова. – Каждый отель проводит замеры температуры, обрабатывает все номера и территорию, есть маски и антисептик. Морской отдых предполагает улучшение здоровья. После всплеска коронавируса у нас санатории включили в свои программы восстановление после ковида, и это востребовано».
Мест в отелях Крыма остается с каждым днем все меньше, говорят в ассоциации. Напрямую забронировать отдых в некоторых гостиницах уже не получится, остались только блоки мест у туроператоров. И спрос в последние дни значительно вырос – в связи с закрытием Турции.
«Турцию закрыли вчера, и уже к вечеру стало больше звонков и вопросов от туристов по поводу отдыха в Крыму», – рассказала Виктория Морозова.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Константинов думает, что цены на отдых в Крыму «приемлемые». Цены на отдых в Крыму являются приемлемыми для любой категории отдыхающих.
Какие отели поднимут цены в Крыму. Значительного повышения цен на отдых в Крыму в предстоящем сезоне быть не должно, уверен министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что власти города ожидают «наплыва туристов» в период майских праздников.
Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией многие российские туристы будут рассматривать Крым для проведения отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона. Массово туристы могут начать ехать в Крым уже в конце мая.
Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму
За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
«Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать
Наполняемость водохранилищ ялтинского региона и дебет альтернативных источников свидетельствуют о том, что курортный сезон не удастся провести без ограничений водоснабжения.
Зубков «подарил» землю Крыму
Более 37 гектаров сельхозугодий в Белогорском районе Республики Крым пожертвовал крымский бизнесмен Олег Зубков в государственную собственность региона.
Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма
Патрушев думает, что Киев начнет боевые действия в Крыму после гибели своих военнослужащих.
14 апреля
США: условия безопасности в Крыму могут резко измениться
16 часов назад
Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки
Власти Алушты установили график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться один раз в сутки в вечернее время.