Местным предприятиям не доверяют серьезные работы в Крыму

Реконструкцию набережной в Коктебеле проведет питерское ООО «Интерстрой».

Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ опубликовано на правительственном портале республики.

«Определить ООО «Интерстрой» подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция набережной в поселке Коктебель», с ценой контракта 3,821 млрд рублей», - говорится в тексте документа.

Стоимость строительства составит 3,768 млрд, остальные средства предполагается потратить на составление проектной документации. В соответствие с распоряжением, реконструкция объекта должна завершиться до конца 2024 года. Предварительно подрядчик получит аванс в размере 1% от стоимости контракта. Уточняется, что он обязан выполнить собственными силами не менее 60% работ.

ООО «Интерстрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июне 2010 года. Основным видом деятельности компании являются строительные и отделочные работы. Также «Интерстрой» работает еще по 25 направлениям. Размер уставного капитала фирмы – 13 тыс. рублей. Компания принимала участие в 26 торгах, 12 из которых выиграла.

Основным заказчиком, как и в случае с набережной Коктебеля, является Инвестстрой Республики Крым. В частности, в минувшем году питерское ООО было определено единым подрядчиком строительства набережной вдоль берега Сакского лечебного озера и набережной вдоль улицы Морской в Саках, а в феврале этого года получило контакт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы обеззараживания Изобильненских водопроводных очистных сооружений в Алуште.

Реконструкция коктебельской набережной, приступить к которой изначально планировали осенью, финансируется за счет средств ФЦП социально-экономического развития Крыма. Ранее министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил об успешном завершении экологической экспертизы проекта реконструкции набережной. По его словам, к концу мая текущего года планируется получение положительного заключения Главгосэкспертизы, а к лету 2021 намечено начало строительно-монтажных работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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