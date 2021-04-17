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Власть

Крымчане получили квитанции за капремонт с ошибками

12:11 суббота, 17 апреля 2021
Крымчане получили квитанции за капремонт с ошибками

фото © Пелагея Попова|ForPost

В Министерстве ЖКХ заверили, что впредь такого не повторится.

В полученных крымчанами квитанциях об оплате за капитальный ремонт домов допущены ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.

В квитанциях выявили технические расхождения в отображении некоторых льгот, а также случаи некорректного отображения площади.

Сейчас ведомство проводит актуализацию базы для недопущения таких казусов в будущем.

«Актуализированные данные по льготам и площади помещений в МКД появятся в платежных квитанциях за апрель месяц», — заверили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что отправка квитанций на капремонт прошла в тестовом режиме.

Как сообщалось, в начале февраля 2021 года в Крыму временно прекратили доставку квитанций за капремонт. Приостановка доставки связана с прекращением сотрудничества фонда с ЕИРЦ.

В тексте использованы материалы: Форпост

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