Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море для учений

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15 кораблей Каспийской флотилии прошли под Крымском мостом и вышли в Черное море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В составе отряда три артиллерийских и восемь десантных катеров. Кроме того, межфлотский переход из Каспийского в Черное море совершают суда обеспечения.

Днем ранее отряд кораблей перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк. Затем корабли направились в назначенный район для контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи катеров Каспийской флотилии совместно с силами ЧФ примут участие в зачетных морских учениях.

В пресс-службе добавили, что к учениям привлекли подразделения морской пехоты и береговых войск.

Ранее управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило о временном приостановлении прохода через территориальные море Российской Федерации иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения вступают в силу 24 апреля и завершаются 31 октября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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