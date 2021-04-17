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Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море для учений
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15 кораблей Каспийской флотилии прошли под Крымском мостом и вышли в Черное море.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
В составе отряда три артиллерийских и восемь десантных катеров. Кроме того, межфлотский переход из Каспийского в Черное море совершают суда обеспечения.
Днем ранее отряд кораблей перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк. Затем корабли направились в назначенный район для контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи катеров Каспийской флотилии совместно с силами ЧФ примут участие в зачетных морских учениях.
В пресс-службе добавили, что к учениям привлекли подразделения морской пехоты и береговых войск.
Ранее управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило о временном приостановлении прохода через территориальные море Российской Федерации иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения вступают в силу 24 апреля и завершаются 31 октября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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