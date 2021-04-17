Из-за вырубки деревьев в Форосском парке возбуждено уголовное дело

Несколько административных нарушений выявлено и одно уголовное дело возбуждено по факту уничтожения зеленых насаждений в Форосском парке.

О результатах проверки профильного ведомства рассказала замглавы министерства Алла Архангельская.

«По состоянию на 15 апреля составлено министерством девять протоколов об админправонарушениях, вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания. Также продолжается проведение пяти административных расследований и в марте уже возбуждено одно уголовное дело следственным управлением МВД по Республике Крым по фактам незаконного уничтожения зеленых насаждений», – сообщила Архангельская сегодня в Форосском парке.

Компенсационная высадка деревьев в Форосском парке начнется осенью.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на огражденной территории в Форосском парке будет построен детский лагерь. При этом ранее строителями была ограждена территория примерно в 7,8 га, но ее сократили до 3 га.

Также на прошлой встрече с местными жителями Аксенов отмечал, что никаких нарушений при выделении земли для строительства детского учреждения в Форосе выявлено не было, а застройщик после завершения строительства произведет компенсационную высадку деревьев. При этом прокуратура начала проверку по факту застройки на территории парка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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