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Власть

«Аэрофлот» рекордно увеличил количество прямых перелетов в Крым

12:56 суббота, 17 апреля 2021

«Аэрофлот» в семь раз увеличил маршрутную сеть полетов в Крым по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополь.

«Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по масштабной программе прямых полетов в Крым из российских регионов. В сравнении с прошлым годом маршрутная сеть полетов «Аэрофлота» в аэропорту Симферополь выросла в семь раз и стала рекордной для современной истории», – говорится в сообщении.

Новая программа полетов начнется с 28 мая с запуском рейсов из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани, Сургута и Новосибирска. На следующий день стартуют рейсы из Челябинска, Оренбурга, Сыктывкара, еще через день – из Мурманска и Перми.

«Из Екатеринбурга и Казани рейсы будут выполняться пять раз в неделю, из Новосибирска и Уфы – четыре раза в неделю, из Челябинска, Сургута, Тюмени и Перми – трижды в неделю, а из Мурманска, Оренбурга и Сыктывкара – дважды в неделю. Полетная программа в Крым из регионов продлится до конца сентября», – добавили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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