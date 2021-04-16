Происшествия
Женщина ногами запинала мопед севастопольца во время конфликта
Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двух лет тюрьмы за порчу имущества.
18-летний Севастополец сообщил полицейским, что 43-летняя женщина повредила его мопед в ходе возникшего конфликта, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Севастополю.
Женщина несколько раз ногами ударила мопед и скрылась. В результате был причинен ущерб на сумму около 8 тысяч рублей. Подозреваемую нашли и задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.
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