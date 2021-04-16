В Ялте за неделю поймали четверых любителей «соли»

В разных районах города сотрудниками полиции задержаны несколько мужчин, имевших при себе или хранивших N-метилэфедрон.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Так, на улицах Стахановская, Могабинская и в Васильевка полицейскими были остановлены граждане, поведение которых вызывало подозрение: мужчины нервничали, с трудом передвигались и выглядели растерянными.

Во время личного досмотра у жителей города были изъяли пакеты с наркотическим средством N-метилэфедрон массами 0,85, 0,35, 0,34 граммов.

Еще одни факт хранения наркотиков был выявлен во время проведения оперативных мероприятий по месту жительства 48-летнего гражданина, дома у которого было обнаружено множество пакетиков с остатками «соли». Также у мужчины нашли электронные весы и упаковочные материалы для расфасовки порошков.

Теперь в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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