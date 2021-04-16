Происшествия
В центре Севастополя рухнула стена жилого дома
Дополнительную опасность создавал находящийся рядом газовый баллон.
Накануне в Ленинском районе Севастополя произошло обрушение подпорной стены, являющейся частью жилого дома. Сигнал о происшествии на улице Тургенева поступил на пульт оперативного дежурного ГКУ ЦГЗ города Севастополя 14 апреля в 09 часов 08 минут, сообщает пресс-служба ведомства.
«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили разрушение подпорной стены, являющейся стеной жилого дома, возникшее в результате обвала грунта. Проведя дальнейшую разведку, спасатели обнаружили газовый баллон и вынесли его в безопасное место», – сказано в сообщении.
Информация об инциденте также была передана сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской службе Севастополя. В ликвидации последствий обрушения от Центра гражданской защиты были задействованы три человека личного состава и одна единица техники.
В тексте использованы материалы: Форпост
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