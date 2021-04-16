В Севастополье суд не разрешил охоту в районе мыса Айя

Арбитражный суд Севастополя 13 апреля признал законным отказ Севприроднадзора рассматривать заявку на добычу оленя, косули, муфлона, лисиц и волков в районе мыса Айя.

В мае 2020 года ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» подало властям Севастополя заявку на установление квот добычи охотничьих ресурсов – олень, косуля и муфлон, 9 лисиц и 7 волков. Добывать зверей планировали с августа 2020 года по август 2021 года. Севприроднадзор отказался рассматривать заявку. Охотники расценили отказ как нарушение прав, в августе 2020 года подали в суд. «Орлиновское охотхозяйство» просило обязать Севприроднадзор рассмотреть заявку на добычу копытных и псовых.

Суд признал требование охотников неправомерным, действия и решения Севприроднадзора признаны законными.

6 апреля арбитражный суд Севастополя приостановил производство по еще одному иску «Орлиновского охотхозяйства». Охотники жаловались на отказ российских властей Севастополя выдать им бланки разрешений на добычу птицы в количестве 500 штук. Охоту планируют в районе мыса Айя.

11 февраля 21-й арбитражный апелляционный суд Севастополя признал законным отмену разрешения на охотничью деятельность ООО «Орлиновское охотничье хозяйство». Охотникам запретили держать животных в вольерах.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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