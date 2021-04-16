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В Крыму снова выросли цены, на этот раз на мясо, рыбу и овощи

10:40 пятница, 16 апреля 2021
В Крыму снова выросли цены, на этот раз на мясо, рыбу и овощи

фото © Новости Крыма

За прошедшую неделю в Республике Крым продолжился рост цен на некоторые виды мяса, а также на «зимние» овощи – картофель, морковь, лук и капусту.

Об этом говорится в данных еженедельного ценового мониторинга Крымстата.

По информации ведомства, за неделю более 1,5% прибавили в цене курятина и творог. В пределах до 0,5% подорожали колбасы, сыры и сливочное масло, самый небольшой рост показала говядина: цена увеличилась на 0,04%.

Незначительно – на 0,02%-0,06% - снизились цены на сосиски и свинину. Чуть больше подешевели сметана (на 0,5%), молоко (0,56%) и вареная колбаса (на 1,4%).

Среди овощей наблюдается продолжение роста цен на картофель (+1,06%), капусту (1,52%) и лук (1,73%). Сильнее всего подорожала морковь: за последнюю неделю цены на нее увеличились почти на 2%, а по сравнению с ценами в декабре 2020 года морковь подорожала почти на 37%. На втором месте по росту цен с декабря 2020 года – картофель, прибавивший в стоимости 27,93%.

На этом фоне продолжают дешеветь огурцы и чуть меньше – помидоры. Их цены по сравнению с декабрьскими сейчас даже ниже – на 6,14% и на 0,96% соответственно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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