Происшествия
В Крыму ревнивая жена предстала перед судом за избиение соперницы
За такое правонарушение злоумышленница была приговорена к лишению свободы на один год условно.
Меру наказания определили только с учетом полного признания вины и искреннего раскаяния вспыльчивой дамы, сообщили в пресс-службе Армянского городского суда Республики Крым.
Как установили в суде, предполагаемую разлучницу женщина подкараулила возле подъезда и тотчас принялась ее избивать. Однако, опасаясь скорой подмоги на крики о помощи, нападавшая решила вывезти обидчицу в безлюдное место, чтобы продолжить там экзекуцию.
К исполнению плана было решено привлечь двух других лиц, один из которых управлял автомобилем. Жертву протащили за волосы к автомобилю и погрузили в багажник, затем вывезли на пустырь, где избили и бросили, скрывшись на автомобиле в сторону города.
Ранее в Керчи мужчина попал в больницу с переломами ног после ЧП на судостроительной верфи.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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