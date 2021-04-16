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Происшествия

В Крыму ревнивая жена предстала перед судом за избиение соперницы

14:59 пятница, 16 апреля 2021
Армянск

За такое правонарушение злоумышленница была приговорена к лишению свободы на один год условно.

Меру наказания определили только с учетом полного признания вины и искреннего раскаяния вспыльчивой дамы, сообщили в пресс-службе Армянского городского суда Республики Крым.

Как установили в суде, предполагаемую разлучницу женщина подкараулила возле подъезда и тотчас принялась ее избивать. Однако, опасаясь скорой подмоги на крики о помощи, нападавшая решила вывезти обидчицу в безлюдное место, чтобы продолжить там экзекуцию.

К исполнению плана было решено привлечь двух других лиц, один из которых управлял автомобилем. Жертву протащили за волосы к автомобилю и погрузили в багажник, затем вывезли на пустырь, где избили и бросили, скрывшись на автомобиле в сторону города.

Ранее в Керчи мужчина попал в больницу с переломами ног после ЧП на судостроительной верфи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Женщина ногами запинала мопед севастопольца во время конфликта. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двух лет тюрьмы за порчу имущества.

В Керчи на верфи перевернулся погрузчик: есть пострадавший. На судостроительной верфи в Керчи пострадал 60-летний рабочий.

Машина с тремя подростками опрокинулась под Севастополем. Трое детей и женщина-водитель 1980 года рождения пострадали в ДТП под Севастополем, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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