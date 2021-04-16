В Крыму предложили пшеницу заменить лавандой

фото © travel-hystory.com

Увеличение площадей эфиромасличных культур поможет улучшить показатели сельского хозяйства Крыма.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила замдиректора по научной работе «Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма», кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.

Гость эфира пояснила, что яровые культуры в Крыму страдают от засухи и дают низкий урожай. В связи с этим необходимо переориентировать аграриев на новые направления, как вариант - выращивание лаванды, розы, рыжика посевного и других. Культуры данной группы широко применяются в производстве косметической продукции, парфюмерии и пищевой промышленности, широко востребованы на рынке и достаточно высоко ценятся.

«Эфиромасличные очень адаптированы к крымскому климату. Они засухоустойчивы, прекрасно переносят непродуктивные почвы. И самое главное – эта ниша еще не заполнена», – сообщила Радченко.

Она добавила, что на базе «Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма» создан селекционно-семеноводческий центр, где ученые вывели новые сорта культур, способные давать высокий урожай даже в сложных погодных условиях: при резких перепадах температур и низком содержании влаги в почве.

В то же время из-за перекрытия Северо-Крымского канала в регионе высвободилось около 100-150 тысяч гектар, где ранее выращивались рис, соя и подсолнечник, и гдеэкономически выгодно выращивать именно эфиромасличные культуры, подчеркнула эксперт.

Ранее специалист завила, что благодаря «отложенной» весне в Крыму ожидается высокий урожай косточковых культур, в том числе персика, абрикоса и миндаля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму похвастались, что придумали средство для увеличения урожайности овощей и злаков. Ученые Крымского федерального университета создали биопрепарат на основе лактобактерий и наночастиц селена, который способствует стимуляции роста растений, повышению урожайности и подавлению возбудителей болезней растений.

Ученые рассказали за какими фруктами будущее садов Крыма. Развитие сельского хозяйства, в частности, садоводства в Крыму должно сопровождаться наукой, которая может не только рассчитать, где и что нужно выращивать, но и как сделать так, чтобы сады дали большие урожаи уникального качества.

Власти предложили крымчанину 3000 долларов на кроличьей фермы. Деньги жителю Евпатории Григорию Терешкину выделены в рамках программы социального контракта.

В Крыму займутся селекцией «чистых» цветов и трав. В России создадут селекционно-семеноводческого центра по выведению эфиромасличных культур. Проект планируется осуществить в Крыму.