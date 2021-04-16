Происшествия
В Крыму поймали инста-мошенницу
Мошенницу, продававшую несуществующую одежду в соцсетях, отыскали в Красногвардейском районе.
Потерпевшая обратилась в полицию с заявление о том, что под предлогом продажи одежды она перевела злоумышленнице свыше 8 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела уголовного розыска, по подозрению в преступлении была задержана девушка, 1998 года рождения, от которой были получены признательные показания», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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