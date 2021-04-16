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Происшествия

В Крыму поймали инста-мошенницу

12:25 пятница, 16 апреля 2021

Мошенницу, продававшую несуществующую одежду в соцсетях, отыскали в Красногвардейском районе.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявление о том, что под предлогом продажи одежды она перевела злоумышленнице свыше 8 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела уголовного розыска, по подозрению в преступлении была задержана девушка, 1998 года рождения, от которой были получены признательные показания», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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