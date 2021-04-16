В Крыму начинают декоммунизацию: начнут с улицы Карла Маркса

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Улице Карла Маркса в центре Симферополя уже к апрелю следующего года могут вернуть дореволюционное название Екатерининская.

Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе, посвященной годовщине принятия Крыма и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года).

«Считаю своим важным делом возвращение дореволюционного названия улице Екатерининской, сегодня носящей имя Карла Маркса. Думаю, ждать осталось недолго. Я со многими беседую по этому поводу. То сопротивление, которое я ощущал еще три-пять лет назад, уменьшается. Есть большая доля вероятности, что уже к следующему нашему праздничному мероприятию, которое будет проходить в апреле следующего года, мы вернем дореволюционное название улице Екатерининской», – сказал Цеков.

Сенатор также намерен добиваться переименования улицы Шмидта в крымской столице, которая до революции называлась Потемкинской – в честь князя Григория Потемкина-Таврического.

Цеков напомнил, что ранее в Симферополе были возвращены исторические названия улицам Долгоруковская (Карла Либкнехта), Александра Невского (Розы Люксембург) и Петропавловская (Октябрьская). По мнению члена Совфеда, никакого конфликта в обществе в связи с дальнейшим возвращением улицам дореволюционных названий не возникнет.

Он также заверил, что переименование улицы Карла Маркса не потребует срочной замены прописки для проживающих на них симферопольцев.

«Ничего менять в срочном порядке не надо будет. Это будет делаться на протяжении долгого периода, в спокойном режиме, без надрыва. Граждане, проживающие на этой улице, и юрлица, которые зарегистрированы на ней, не будут иметь никаких материальных нагрузок и неудобств», – подчеркнул сенатор.

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». В России в этот день отмечается новая памятная дата, установленная Федеральным законом в 2018 году, — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Улица Карла Маркса – улица в центральном районе Симферополя протяженностью 1,3 км. Первое зафиксированное имя данной улицы – Московская. Со временем на улице появились различные торговые здания, и она стала главной торговой улицей города. На месте современного здания крымского парламента располагалось полицейское управление и тюрьма. В связи с этим улица в 1839 году получила название Полицейская. В честь открытия памятника Екатерины II в Симферополе городская дума 27 сентября 1890 года переименовала улицу Полицейскую в Екатерининскую. В 1924 году улица была названа в честь Льва Троцкого, который на тот момент занимал должность председателя Реввоенсовета РСФСР. В 1928 году улица была переименована в честь немецкого мыслителя и философа Карла Маркса – одного из основателей коммунистической идеологии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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