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Власть

В Крым приехали снайперы из России

17:14 пятница, 16 апреля 2021
В Крым приехали снайперы из России

фото © function.mil.ru

Первый в Крыму всероссийский турнир снайперов стартовал 16 апреля. 18 групп из разных подразделений приехали для участия в соревнованиях.

Турнир посвящен памяти погибших бойцов спецподразделений и, в частности, снайпера, который служил в ФСБ и погиб в 2017 году.

Соревнования проходят 16 и 17 апреля, в турнир в том числе, включены ночные стрельбы, дистанции – от 100 до 1000 метров, снайперы работают как в парах, так и в одиночку. Номинации - командный зачет, личный зачет и другие.

«Это первый снайперский турнир по армейской снайперской стрельбе, который проходит в Крыму, - сообщил РИА Новости Крым один из организаторов Леонид Любенецкий. - В России подобные соревнования проходят в Москве, на Урале, в других местах. В Крыму до сегодняшнего дня таких соревнований не проходило».

На соревнования прибыло 18 команд, в том числе из Москвы, Краснодара, Ставрополя, Севастополя и самой Республики Крым. Участвуют только действующие сотрудники из таких ведомств, как ФСБ, Министерство обороны, МВД, Росгвардия, ФСИН.

«Здесь есть очень именитые стрелки», - добавляет Любенецкий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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