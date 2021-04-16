В Евпатории вынесли приговор двум юным фальшивомонетчикам

Двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, сбывавшие поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, получили 4 и 3,6 года лишения свободы условно соответственно.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Как выяснилось на суде, в январе этого года подсудимые вступили в преступный сговор с целью приобретения поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей и их дальнейшего сбыта в Евпатории. Поддельная валюта была приобретена злоумышленниками через сеть «Интернет», — рассказали в пресс-службе.

Всего за время своей преступный деятельности начинающим фальшивомонетчикам удалось сбыть 3 поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, сделали они это на территории евпаторийских рынков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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