В ДТП под Севастополем пострадали семь человек: двое - дети

Под Севастополем на автодороге Танковое-Оборонное столкнулись два автомобиля «ВАЗ», пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

«В 9 часов утра на автодороге Танковое-Оборонное произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по второстепенной дороге со стороны поселка Сахарная головка по направлению к поселку Черноречье, не уступил дорогу автомобилю Lada Largus, который двигался по главной дороге», - сообщила Мария Нажа.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей двух и пяти лет. Дети находились на заднем пассажирском сиденье без специальных удерживающих устройств, уточнила представитель ведомства.

Все пострадавшие были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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