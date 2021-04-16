В Бахчисарае мужчина убил подругу, недовольную его тюремным прошлым

Роковая ссора произошла во время совместного распития спиртных напитков, когда женщина начала оскорблять ухажера, указывая на то, что он ранее неоднократно судим.

В общей сложности в местах лишения свободы мужчина провел больше 15 лет, рассказали в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

Конфликт произошел между 42-летним мужчиной и его 58-летней подругой. В ответ на оскорбительные слова хозяин квартиры нанес гостье не менее 27 ударов кулаками по голове и телу, а затем 28 ударов клинком кухонного ножа в область шеи, спины и грудной клетки. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Убийцу суд приговорил к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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