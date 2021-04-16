Водный кризис
Развитие сюжета: Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам ● Власти РФ дадут 70 млн рублей на оценку запасов питьевой воды в Азовском море ● В Ялте ограничили подачу воды, чтобы накопить ее для курортников ● Константинов решил, что Крым сможет напоить всех туристов пресной водой ● Водохранилища Крыма получили много воды за неделю с дождями
В Алуште «ускоренным темпом» строят новый водовод
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о строительстве нового водовода со стороны Партенита.
Об этом она сказала во время заседания форума «Открытый Крым».
«Сейчас строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть Алушты», – сказано в сообщении.
Как пояснила журналистам Огнева, данный водовод позволит «нормально работать в курортный сезон».
«Сейчас будет ускоренным темпом строиться шестикилометровая ветка, которая с близлежащих каптажей со стороны Партенита перебросит на западную часть достаточно большое количество воды, которая даст нам возможность нормально работать и в курортный сезон», – цитирует главу Алушты агентство ТАСС.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам. Со следующей недели в Алуште ужесточат графики подачи воды до пяти часов в сутки для подготовки к курортному сезону, заявила глава курортного города Галина Огнева.
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