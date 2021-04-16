В Алуште «ускоренным темпом» строят новый водовод

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о строительстве нового водовода со стороны Партенита.

Об этом она сказала во время заседания форума «Открытый Крым».

«Сейчас строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть Алушты», – сказано в сообщении.

Как пояснила журналистам Огнева, данный водовод позволит «нормально работать в курортный сезон».

«Сейчас будет ускоренным темпом строиться шестикилометровая ветка, которая с близлежащих каптажей со стороны Партенита перебросит на западную часть достаточно большое количество воды, которая даст нам возможность нормально работать и в курортный сезон», – цитирует главу Алушты агентство ТАСС.

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