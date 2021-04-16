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Украинцы массово избавляются от земли в Крыму
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Количество земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным компаниям на приграничных территориях в Республике Крым за первый квартал 2021 года сократилось более чем на 2000.
Об этом сообщила врио председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль.
Напомним, Указом Президента РФ № от 20.03.2020 определен перечень приграничных территорий, в который вошли 19 из 25 муниципальных образований Крыма, где иностранцам запрещается владеть землей на праве собственности. В конце декабря 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержалась информация об 11,1 тысячах участков, которыми владели иностранные физические и юридические лица. К апрелю 2021 года в сведениях реестра значилось уже 9066 таких участков. Это говорит о том, что по меньшей мере 2000 «иностранных» участков с начала года были отчуждены, либо в ЕГРН появились сведения о приобретении землевладельцами гражданства РФ, что автоматически снимает с них ограничения.
Однако стоит понимать, что при проведении анализа специалисты Госкомрегистра учитывали только те объекты, сведения о которых были внесены в ЕГРН на момент выгрузки информации.
«Как известно, регистрация прав происходит по заявительному принципу и комитет не располагает точной информацией о том, сколько иностранных граждан еще не переоформили ранее возникшие права на землю согласно требованиям российского законодательства. На руках у людей еще могут быть правоустанавливающие документы украинского и советского образца, но регистрировать землю они по каким-то причинам не спешили. Соответственно, в течение года с момента действия президентского указа с большой вероятностью тоже активно регистрировались права и сделки по отчуждению участков, которые не учтены в приведенной статистической выборке», — подчеркнула Инна Смаль.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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