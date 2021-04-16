Туристов насмешили позеленевшие памятники на набережной Ялты

фото © Александр Михайлов

Автор скульптур возмутился ритуалами приезжих.

Гости Крыма, гулявшие по набережной Ялты, удивились цвету памятника актеру Михаилу Пуговкину и чеховской Даме с собачкой. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сейчас иду по набережной и слышу туристов: «Что? Памятник в порядок привести денег не хватило?» Далее хохот и глумление», — описала произошедшее жительница города Александра Михайлова в группе «Активная гражданская позиция ялтинцев» в Facebook.

Оскорбленная горожанка призвала власти курорта привести местные достопримечательности в порядок.

В департаменте ЖКХ администрации Ялты ответили, что памятники набережной находятся на балансе Зеленстроя. И как раз завтра, 17 апреля, и 24 апреля состоятся два субботника, во время которых запланирована очистка монументов.

В свою очередь автор памятника Пуговкину скульптор Константин Цихиев рассказал, что эта работа позеленела почти сразу, как была установлена.

«Я так думаю, он зеленеет от того, что море слишком близко. Потому что недавно мы поставили памятник Казарскому на Матросском бульваре в Севастополе, и там все нормально», — отметил мастер.

По его словам, оба памятника сделаны из одного материала — оловянистой бронзы, которую льют на комбинате под кураторством Союза художников России.

При этом самого Цихиева волнует не цвет памятника, а сложившийся в народе ритуал тереть части скульптуры на удачу.

«Мы так старались сделать портретное сходство с Казарским, а при мне подошла женщина и фигачит ему нос, как лампочка горит уже. Я ей: «Что ж вы делаете?» — «Вот, мне на счастье». — «Вы знаете: кто нос трет, тот сам с носом остается» — я ей сказал», — рассказал мастер.

Также Цихиев добавил, что бронзовому Пуговкину специально вложил в руки трость, предполагая, что туристы будут тереть именно ее набалдашник. Однако суеверные прохожие все-таки выбирают нос артиста.

«Это неуважение к самому Пуговкину! Что за дурость такая!» — негодует художник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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