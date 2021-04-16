Водный кризис
Развитие сюжета: На решение водной катастрофы в Крыму обещают истратить более двух миллиардов долларов ● В Алуште «ускоренным темпом» строят новый водовод ● Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам ● Власти РФ дадут 70 млн рублей на оценку запасов питьевой воды в Азовском море ● В Ялте ограничили подачу воды, чтобы накопить ее для курортников
Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки
фото © Новости Крыма
Власти Алушты установили график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться один раз в сутки в вечернее время.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Галина Огнева.
«Сегодня, 16 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00», – написала Огнева.
Она пояснила, что данное решение оправдано экономически. По мнению властей, единоразовая пятичасовая подача воды позволит экономить воду и даст возможность гражданам сделать домашние дела и набрать воду в емкости до следующей подачи.
«Действующий до этого времени график позволил нам сэкономить воду. Но впереди курортный сезон и подача воды с 15-17 тысяч кубометров в сутки поднимется до 35 тыс кубических метров, – подчеркнула Огнева. – В случае улучшения ситуации с водой график подачи мы сразу изменим на более комфортный».
Накануне Огнева сообщила, что принято решение ужесточить график подачи воды. При этом она отметила, что отели и санатории, расположенные в городе, нужды в воде во время курортного сезона испытывать не будут.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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