Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки

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Власти Алушты установили график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться один раз в сутки в вечернее время.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Галина Огнева.

«Сегодня, 16 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00», – написала Огнева.

Она пояснила, что данное решение оправдано экономически. По мнению властей, единоразовая пятичасовая подача воды позволит экономить воду и даст возможность гражданам сделать домашние дела и набрать воду в емкости до следующей подачи.

«Действующий до этого времени график позволил нам сэкономить воду. Но впереди курортный сезон и подача воды с 15-17 тысяч кубометров в сутки поднимется до 35 тыс кубических метров, – подчеркнула Огнева. – В случае улучшения ситуации с водой график подачи мы сразу изменим на более комфортный».

Накануне Огнева сообщила, что принято решение ужесточить график подачи воды. При этом она отметила, что отели и санатории, расположенные в городе, нужды в воде во время курортного сезона испытывать не будут.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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