США: условия безопасности в Крыму могут резко измениться

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Посольство США в Украине предупреждает своих граждан о возможном изменении ситуации с безопасностью в Крыму и вдоль российско-украинской границы.

«Вниманию граждан США: посольство Соединенных Штатов Америки в Украине продолжает отслеживать ситуацию с Россией в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, где условия безопасности могут измениться практически без уведомления», – говорится в сообщении посольства.

В свою очередь, на заседании Совета по вопросам иностранных дел ЕС в понедельник, 19 апреля, обсудят ситуацию с ограничением свободы судоходства в Черном море у Крымского полуострова, который намерена вводить на следующей неделе Россия.

Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал на брифинге в Брюсселе 16 апреля.

«Мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Европарламента по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель будут обсуждать этот вопрос в понедельник на заседании Совета по вопросам иностранных дел. И все аспекты этого события будут рассматриваться», – сообщил Стано.

По его словам, после обсуждения в ЕС выразят «четкую и решительную» позицию по этому поводу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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