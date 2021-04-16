Симферополец получил удар ножом за отказ одолжить сигарету

О происшествии в полицию заявила жена потерпевшего.

На остановке общественного транспорта неизвестный ударил ножом ее 40-летнего мужа, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В результате проверки выяснилось, что ночью заявительница и ее муж находились на остановке, ожидая такси. В это время туда подошли двое подвыпивших неизвестных мужчин, и попросили у потерпевшего закурить.

«Ответ о том, что он не курит, возмутил мужчин, после чего завязался конфликт. Не ограничившись нецензурной бранью, один из подошедших выхватил нож и нанес мужу заявительницы удар в живот», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении уже привлекавшегося к уголовной ответственности задержанного возбуждено новое дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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