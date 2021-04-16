Власть
Сенатор от Крыма обеспокоена соблюдением прав осужденных
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила обеспокоенность соблюдением прав осужденных в России.
Об этом сообщила пресс-служба сенатора по итогам выступления российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Совете Федерации.
«Председатель подкомитета по вопросам судебной системы, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди обратила внимание Татьяны Москальковой на необходимость тщательного контроля региональных уполномоченных по правам человека за соблюдением прав осужденных граждан в уголовно-исполнительной системе. В частности, сенатор Ковитиди обратила внимание омбудсмена на негативный факт того, что в городе федерального значения Севастополе так и не построен ИВС, сейчас всех задержанных город вынужден отправлять в СИЗО в соседний регион, Республику Крым, Симферополь», – говорится в сообщении.
Омбудсмен заверила сенатора, что этот вопрос будет решен.
Москалькова также сообщила, что между уполномоченным по правам человека и всеми контролирующими органами России заключены соглашения, по которым омбудсмен может посещать места заключения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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